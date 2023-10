CPR: Meeke consolida liderança no final do 1º dia; candidatos ao título separados por 4.8s | AutoSport

A dupla Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 N Rally 2) chega ao final do primeiro dia da derradeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali Vidreiro/Centro de Portugal, com a liderança mais consolidada do que acontecia no final da PEC 1. O britânico alcançou o tempo mais rápido na Super Especial da Marinha Grande, com o registo de 1:16.0s, batendo por 0.7s a dupla Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally 2), que recuperou terreno depois do toque desta tarde em Alcobaça 1.

Na geral do Rali Vidreiro/Centro de Portugal, Meeke continua líder, agora com 5.7s de vantagem para Alejandro Cachón/Alejandro Lopez (Citroën C3) e 9.3s para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), que passou José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 R5) na classificação geral, no curto trajeto desta noite.

No final do primeiro dia, a discussão entre os quatro pilotos que podem alcançar o título nacional do CPR terminaram separados por 4.8s, com vantagem curta neste momento para Ricardo Teodósio neste particular, que passou José Pedro Fontes na segunda especial do Rali do Vidreiro/Centro de Portugal, enquanto Armindo Araújo, que teve um toque na PEC 1, recuperou 1 segundo nesta luta, e Miguel Correia aguenta-se nesta contenda.

Caso o CPR terminasse agora, Teodósio teria 128 pontos, Fontes 122, Correia 120 e Araújo 114.

Na Super Especial na cidade da Marinha Grande, José Pedro Fontes começou por ser o mais rápido, com o crono 1:19.1s, melhor do que fez Alejandro Cachón que entrou para o curto traçado logo a seguir ao português do Citroën C3 e precisou de mais 0.3s para terminar a especial. No entanto, Armindo Araújo bateu por 2.4s do tempo de Fontes, passando a deter o registo de referência na PEC2 do Rali Vidreiro/Centro de Portugal, com 1:16.7s. O piloto do Skoda, que tinha perdido seis segundos para José Pedro Fontes na PEC1, passa assim, a estar mais perto do seu adversário na luta pelo título.

Em apenas 1,35km de troço nas ruas da Marinha Grande, Ricardo Teodósio bateu o tempo de Fontes (1:17.6s) e ficou a apenas 0.9s da referência de Araújo, passando naquele momento para a frente na discussão entre os 4 pilotos candidatos ao título nacional. Tinha perdido 0.3s na PEC1, foi mais rápido 1.5s do que Fontes. O piloto do Citroën ainda veria Miguel Correia a registar um melhor crono do que o seu, com 1:17.9s.

Antes de Kris Meeke arrancar para a Super Especial, Luís Miguel Rego, com 1:18.8s, passou para a quarta posição provisória da tabela de tempos, deixando Paulo Meireles a 0.3s do seu registo (1:19.1s), enquanto Pedro Meireles surgia na posição atrás de José Pedro Fontes com o crono 1:19.3s. Por fim, Kris Meeke completou o primeiro dia de rali, com muito ainda para andar na estrada, com o melhor registo da Super Especial. O britânico da Hyundai Portugal precisou de 1:16.0s para terminar o troço de pouco mais de 1 quilómetro, batendo aquela que era a referência de Armindo Araújo por 0.7s.

Nas 2RM, Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) venceu a Super Especial e lidera a classificação com 2.2s de avanço sobre Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4), que subiu a 2º porque Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) perdeu 2.1s na Marinha Grande, mas os 3 primeiros classificados estão separados por 2.3s. Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) o outro candidato ao título das Duas Rodas Motrizes está a ficar para trás, já a 21.4s do líder no 5º lugar.