CPR: Mais de três dezenas de artigos sobre o Rali do Algarve: CLIQUE AQUI | AutoSport

Nota ainda para a competição do Start Sul e Start Sul 2 Rodas Motrizes que tiveram aqui o seu arranque, sendo que no primeiro caso tiveram como 3 primeiros classificado Miguel Carvalho/António Reis em Hyundai, seguido de João Bica/Pedro Conde e Nelson Trindade/Liliana Costa, ambos em Mitsubishi. Já nas 2 rodas motrizes os vencedores foram Paulo Anselmo/André Silva em BMW, seguidos de Viana Martins/Rodrigo Assunção em Peugeot e os regressados Nuno Pinto/João Silva em Citroen.

Kris Meeke e James Fulton ao volante de um Hyundai I20 N Rally2 foram os vencedores do Rallye Casinos do Algarve, com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2), a terminar no pódio. Hugo Lopes/Magda Oliveira (Peugeot 208 Rally4) venceram as 2RM e a Peugeot Cup Portugal, Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva que venceram entre os Masters,

