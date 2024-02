CPR: Kris Meeke vence Rali Serras de Fafe | AutoSport

Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20N Rally2) venceram a primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali Serras de Fafe. Venceram a maioria das classificativas e impuseram um ritmo que não esteve ao alcance de qualquer outra dupla nesta prova. Numa zona que o irlandês adora para fazer ralis, mostrou toda a sua classe e rapidez, ficando sempre a sensação que poderia claramente ter andado ainda mais depressa. Num rali bem complicado, fruto das condições climatéricas, Meeke revelou aos AutoSport ter apanhado alguns sustos, mas nada que colocasse em risco o seu triunfo: “estas especiais são das mais bonitas do mundo, mas este fim de semana foram das mais traiçoeiras”, disse no final do troço da Lameirinha a Power Stage da prova.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) terminaram na segunda posição, ficaram longe da frente, mas também deixaram a restantes concorrência lusa muito longe, fizeram uma boa prova e começam bem o campeonato.

Marco Bulacia/Diego Vallejo (Citroen C3 Rally2), em treino para o Rali de Portugal , estrearam aqui o seu novo carro, o Citroën com que vão correr no WRC. Um bom teste em estradas e condições difíceis.

Excelente o quarto lugar de Rúben Rodrigues/António Costa (Skoda Fabia RS Rally2). Para o piloto, que já tinha estado em Fafe, mas rodado pouco, foi uma grande estreia com o seu novo Skoda, fazendo uma exibição surpreendente, batendo pilotos bem mais experientes nos troços da zona, isto num rali que era de adaptação ao carro. Caso se mantenha no CPR, pode perfeitamente seguir os passos doutro grandes piloto açoriano que brilhou no ‘continente’, Ricardo Moura.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) foram quintos, na sequência de um rali muito difícil para a dupla. O piloto é bem mais rápido em pisos mais consistentes, especialmente no asfalto, e esta prova foi a antítese disso mesmo, pois foi, basicamente, derrapagem artística e aí juntaram-se as maiores dificuldades em pisos de terra a pisos ainda muito mais escorregadios o que redundou num resultado abaixo das expectativas.

Sebastian Contreras/Marcelo Der Ohannesian (Citroen C3 Rally2) desistiram já na última especial, com Pedro Meireles/Ricardo Cunha (Hyundai I20 N Rally 2) a passarem Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20N Rally2) no último troço, batendo-os por 2.7s já que os algarvios perderam 55.6 na Power Stage. Mais um contratempo a culminar uma prova muito má para Teodósio, que não se entende nada bem com os pisos de Fafe quando estes estão escorregadios. A única vez que aqui venceu foi em 2019, para o CPR, atrás de Dani Sordo, vencedor à geral. Nos anos seguinte, normalmente com mau tempo, Teodósio nunca conseguiu voltar a repetir os bons resultados e o de hoje vai para lá disso, é mesmo a atirar para o mau. O que vale é que agora segue-se o Algarve. Quanto a Pedro Meireles, foi uma boa prova, com alguns contratempo, pequenos erros, piões, mas como o próprio revelou ao AutoSport, como não faz o campeonato todo, agora é tempo de se divertir e andar o melhor que puder. foi o que fez…

Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia R5 Evo) foram oitavos, e ‘ganharam’ a sua luta, pois em condições normais nunca ficaram mais acima. Ainda fizeram vários top 10 nos troços o que face ao plantel presente, era difícil. Globalmente, um bom rali.

Sergi Perez Benitez/Axel Coronado (Hyundai I20N Rally2) foram nonos e a fechar o top 10 ficaram Lucas Simões/Valter Cardoso (Ford Fiesta R5 Mk II) com um rali consistente. chegaram ao top 10 na primeira especial de hoje, Luílhas, mas um contratempo em Cabeceiras levou-os a cair cinco posições. recuperaram e terminaram o rali no 10º lugar.

Ernesto Cunha/Rui Raimundo estrearam o Skoda Fabia Rally 2 Evo, terminaram na 11ª posição, mas têm muito para evoluir na condução do novo carro. notava-se, muito naturalmente, as hesitações na pilotagem do Skoda o que é perfeitamente normal nesta altura. Com o passar dos ralis a confiança vai-se construindo prova a prova.

Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Skoda Fabia N5) não teve adversários nos Promo, deixando os seus adversários mais próximos a mais de sete minutos. A estreia do novo N5 foi boa, e o piloto pode perfeitamente bater o pé a alguns R5 em determinadas provas e condições de terreno.

Ricardo Filipe/Filipe Carvalho estrearam-se também com o seu novo Skoda Fabia Rally2, foram 13º mas esta era uma prova bem traiçoeira para estrear um novo carro.

Josep Bassas/Manel Castilla (Toyota GR Yaris RZ) venceram a TGR Iberican Cup, 45.5s na frente de Bruno Bulacia/Gabriele Morales (Toyota GR Yaris RZ). desde a desistência de Pedro Lago Vieira/Marco Macedo (Toyota GR Yaris RZ) na PE10 que deixaram de haver portugueses no troféu ibérico. Ao cabo de três troços, Ricardo Costa/Rui Vilaça (Toyota GR Yaris RZ) lideram 5.3s na frente de Miguel Campos/Joana silva (Toyota GR Yaris RZ), mas Campos atrasou na PE5 desistindo logo a seguir, Ricardo Costa manteve a liderança até à PEC6, passando Bruno Bulacia a liderar 36.67s na frente de Bassas, mas o boliviano penalizou no começo da tarde e caiu para segundo de onde já não saiu.

Foto ZOOM Motorsport/António Silva