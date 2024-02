CPR, Kris Meeke: “Para a tarde? Quatro pneus novos e terra muito compacta…” | AutoSport

Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20N Rally2) chegaram ao final da sétima especial 35.9s na frente de Armindo Araújo, pelo que em condições normais têm o rali na mão. Perderam algum tempo nesta última especial antes da paragem na assistência e isso deveu-se ao facto de ter apanhado a estrada muito suja, por ser o primeiro na estrada. Com a lama e água, é melhor rodar na frente, mas quando se apanha o troço mais seco, há que ‘limpar’ e foi isso que terá levado a perder 16.6s para Araújo. Perguntámos-lhe se estava já a gerir o ritmo: “Não, foi bastante estranho, a estrada estava uma loucura. Na primeira passagem por aqui tivemos a neve, não percebi porque perdi tanto tempo, mas tudo bem, é assim. Talvez tenha limpo muito a trajetória, mas as condições eram loucas. Foi muito difícil esta segunda passagem”, começou por explicar. Perguntámos o que esperar para a tarde: “Quatro pneus novos e terra muito compacta. Estou ansioso por esta tarde. Espero que a chuva não caia durante a primeira passagem, pelo menos. Foi complicada a manhã, as condições foram difíceis, a neve, obviamente, e depois ‘tudo derreteu’ para mim, tudo era água, lama profunda. Muito complicado. Mas, como disse, tentei manter o mesmo ritmo, mas não me livrei de alguns pequenos momentos…”, disse.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI