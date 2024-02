CPR, Kris Meeke: “estou muito feliz e sinto-me privilegiado por estar de volta” | AutoSport

Depois de quatro triunfos em seis ralis o ano passado, com o título a ir para o seu colega de equipa, Ricardo Teodósio, Kris Meeke está de regresso ao CPR, agora para disputar o campeonato desde o primeiro rali, o que muito naturalmente lhe abre boas perspetivas para lutar, e conquistar o título do CPR.

Kris, vais começar a temporada desde o início, aceitaste de novo o desafio, perspetivas?.

“Sim, estou muito, muito feliz e privilegiado por estar de volta, por fazer uma temporada completa nos ralis e com a Hyundai em particular. Para mim, é uma equipa muito simpática.

É como uma família, sabem! Conheci a malta muito bem e, sim, estou muito contente.

Sabemos que é uma pergunta desnecessária, mas temos que a fazer: qual é teu objetivo?

“O campeonato português é provavelmente uma das melhores séries nacionais da Europa.

É muito bem promovido. É fantástico. Há um grande entusiasmo por parte dos espectadores, como sabemos, é uma boa competição. Portanto, sim, tenho objetivos por certo. Nunca se começa uma época com o objetivo de terminar em segundo lugar, por isso é bastante óbvio. Queremos tentar ganhar. Isso está no meu ADN! E sim, o primeiro rali é bastante cedo na temporada, faltam três semanas. Por isso vamos tentar começar bem. Obviamente, o objetivo é tentar ganhar…”

Sentes alguma necessidade de fazer uma abordagem diferente nos dois ralis que não venceste, claro, nem os terminaste…

Sim, na Madeira, de certeza. Cometi um erro de tentar lutar com os pilotos locais, o que é realmente muito difícil porque eles conhecem muito bem as estradas da ilha. No Rali de Portugal do ano passado, tivemos alguns problemas mecânicos e isso está fora do nosso controlo, mas sim. Como disse, no resto dos ralis, dos quatro, conseguimos ganhar alguns com alguma margem. Sei que a margem não é assim tão grande, mas vou começar todos os ralis com o objetivo de dar o meu melhor e veremos. Mas o objetivo é ganhar o máximo possível, sem dúvida”.