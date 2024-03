CPR, Kris Meeke: “é um novo desafio mas espero ser rápido para poder ganhar” | AutoSport

É com natural otimismo que o Team Hyundai Portugal vai abordar, este próximo fim de semana (15/16 março), o Rali Casinos do Algarve, no qual as duplas Kris Meeke/James Fulton e Ricardo Teodósio/José Teixeira, aos comandos dos Hyundai i20 N Rally2, partem como candidatas à discussão da vitória na segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). Meeke começou a época, em Fafe, de forma vitoriosa, e ambiciona manter esse “estatuto”, enquanto Teodósio, o campeão nacional em título, desta vez a correr na sua região natal, sonha repetir “em casa” o sucesso do ano transato.

“Esta prova será um novo desafio para mim, tendo em conta que disputei apenas um rali na região do Algarve quando corria no WRC, em 2014”, refere Kris Meeke, o atual líder do CPR, acrescentando: “Regresso ao Algarve dez anos depois e sei que as classificativas são muito diferentes das da região Norte, bastante mais duras, a nível de piso, e traiçoeiras, com algumas zonas de curvas cegas. Portanto, vai ser desafiante, mas espero, à semelhança do sucedido em Fafe, onde vivi uma experiência fantástica, desfrutar do Hyundai i20 Rally2 e das classificativas algarvias. Vamos fazer o nosso trabalho, mas espero ser rápido para poder ganhar”.