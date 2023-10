CPR: Kris Meeke é o primeiro líder do Rali Vidreiro/Centro de Portugal | AutoSport

Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 N Rally 2) são os primeiros líderes do Rali Vidreiro/Centro de Portugal, derradeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis. A dupla britânica bateu Alejandro Cachón/Alejandro Lopez (Citroën C3) por 2.3s no final dos 10.27km da primeira especial da prova.

Entre os candidatos ao título nacional, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 R5) tem vantagem de 0.3s sobre Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) e 2.1s para Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia R5 Evo). O piloto do Citroën C3 foi o terceiro mais rápido da PE1, enquanto Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally 2) quase saiu de estrada logo na 1ª curva e quase ali ficava. Araújo perdeu 3.9s para Correia.

A dupla José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 R5) foi a primeira a enfrentar o troço Alcobaça 1, apanhando algumas zonas com chuva onde as escovas limpa para brisas eram obrigadas a trabalhar e onde José Pedro Fontes admitiu que perdeu alguma confiança e algum tempo, terminando o troço com o crono de 6:06.2s.

Alejandro Cachón foi o segundo a terminar a especial 1 do Rali Vidreiro/Centro de Portugal, e mesmo com alguns sustos pelo caminho, bateu o registo anterior de Fontes, com o tempo 6:01.1s.

Armindo Araújo bateu num obstáculo numa esquerda ainda antes do primeiro parcial aos 6.5km do troço de 10.27km. O piloto do Skoda prosseguiu com a porta traseira aberta, mas perdeu 11.1s para Cachón e seis segundos certos para o seu adversário direto pelo título, José Pedro Fontes, registando o crono de 6:12.2s.

Ricardo Teodósio conseguiu terminar o primeiro troço, que foi considerado bastante escorregadio pela grande maioria dos pilotos do CPR, com o terceiro crono mais rápido naquela altura (6:06.5s), a 5.4 do piloto espanhol e a apenas 0.3s do luso que conta para o CPR. A 7.2s do líder da tabela de tempos, ficou Miguel Correia (6:08.3s), ficando no lugar entre Teodósio e Araújo.