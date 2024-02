CPR, Kris Meeke é o grande favorito: “vamos lutar pela vitória…” | AutoSport

Depois do que Kris Meeke fez em 2023, vencendo quatro das seis provas que disputou, a partir do Rali Terras d’Aboboreira, boa parte delas sem ter a mínima ideia do tipo de estradas que iria encontrar, parte para 2024 com ambições reforçadas quando à luta pelo primeiro lugar do campeonato. Tal como nos disse na apresentação da temporada, agora sabe melhor o que fazer na Madeira, abandono que o impediu de lutar pelo título até ao fim do campeonato de 2023.

Não correu em Fafe o ano passado, mas como bem sabemos, já por lá andou várias vezes na sua carreira, curiosamente a primeira na Fafe Rali Sprint de 2014, depois a competir no Rali de Portugal de 2015 quando foi quarto com o Citroën DS3 WRC, voltou em 2016, 2017, 2018, 2019, regressa agora no campeonato português, já não tendo por isso muito mais a descobrir: “Estou com grande expetativa para iniciar em Fafe, já conheço parte dos troços desde as minhas participações no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). Eu e o James, estamos a preparar o rali de modo a poder discutir a vitória. Essa é a nossa grande ambição, embora imagine que os adversários não irão facilitar, mas vamos lutar pela vitória e vincar a competitividade do Hyundai i20 N Rally2”, referiu Kris Meeke, que é o grande favorito ao título de 2024 do CPR, tendo, claro que o provar na estrada.