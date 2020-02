CPR, DANIEL NUNES: “ Estamos de volta para lutar pelas vitórias”

Daniel Nunes vai regressar ao Campeonato Portugal de Ralis, que como habitualmente, arranca com o Rali Serras de Fafe e Felgueiras.

A novidade é o navegador, o viseense Nuno Mota Ribeiro, e o carro, o mesmo dos últimos anos, o Peugeot 208 R2 com que já foi Campeão das duas rodas motrizes: “Regressar aos ralis deixa-me muito feliz, principalmente começando o campeonato em Fafe, pois é uma prova que adoro. Regressamos aos comandos do Peugeot 208 R2 da Inside Motor e isso para mim é uma enorme vitória após uma longa recuperação. Vai ser um regresso com muita vontade de rever os amigos, voltar com toda a garra e determinação. Este ano com um navegador novo e experiente, Nuno Mota Ribeiro, que me dá alguma confiança e tranquilidade para voltar outra vez à performance como tinha, num espaço de tempo tão curto. Como tem sido hábito, voltamos com o carro amarelo com a mesma decoração de 2019, tendo em conta que fizemos poucas corridas decidi que esta seria a melhor forma de agradecer a quem me apoiava e apoia, na altura do meu abandono forçado”, referiu o piloto.

“Fizemos um mini teste num local que já conhecíamos, conseguimos resultados surpreendentes, obtendo a performance que queríamos. Esse momento deu-me uma enorme força e coragem de entrar no campeonato com vontade de vencer. Sabemos que vai ser um longo, duro e difícil campeonato com novos adversários mas estamos cá para lutar pelas vitórias. Estamos de volta.”