CPR, Bruno Magalhães “continuo a trabalhar para estar presente no CPR” | AutoSport

Apesar das notícias que foram hoje confirmadas oficialmente, com a vinda de Craig Breen para o Team Hyundai Portugal onde vai correr ao lado de Ricardo Teodósio, contactámos Bruno Magalhães que nos disse “continuo a trabalhar para estar presente no CPR em 2023”.

Felizmente, o piloto de Lisboa, não descarta a possibilidade de estar presente nos ralis em 2023.

Depois de duas boas campanhas no Europeu de Ralis em 2017 e 2018, em dois anos que ficou no pódio da competição, foi vice campeão em 2017, vencendo o Azores Rallye, em 2018 foi terceiro com um triunfo no Rali da Acrópole/Grécia, foi para o Team Hyundai Portugal em 2019, lutando até ao derradeiro rali pelo título. Foi vice-campeão, venceu na Madeira e Casinos do Algarve CPR. Em 2020 voltou a levar a luta pelo título até à última prova, foi de novo vice-campeão e triunfou novamente na Madeira para o CPR e também no Alto Tâmega. Em 2021 venceu o Rali de Mortágua e foi 3º no CPR, o ano passado, 2022, vence de novo o Rali do Alto Tâmega, mas os dois abandonos no Rali de Portugal e Madeira, ‘tramaram-no, sendo que na Madeira lutava pelo triunfo à geral. Foi 4º no CPR, e este ano ainda luta por se manter na competição, como revelou ao AutoSport.