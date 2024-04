CPR, Armindo Araújo: “a fazer tudo o que podemos e a lutar com um piloto de classe mundial…” (áudio)

Armindo Araújo foi o melhor piloto nacional no final do Rali Terras D’Aboboreira, segundo entre os concorrentes do CPR, atrás de Kris Meeke.

Em termos de contas para o Campeonato de Portugal de Ralis, pela terceira vez consecutiva, o piloto de Santo Tirso terminou no segundo lugar da classificação.

Numa prova onde sempre rodou numa das posições do pódio e foi a única equipa portuguesa a conseguir vencer uma prova especial de classificação no CPR, Armindo Araújo sai da Aboboreira com mais um bom resultado em termos de campeonato.

“Sabíamos que a armada mundialista iria estar muito forte e que seria extremamente difícil lutarmos pelas primeiras posições da geral. Fizemos um rali seguro e com o pensamento de conseguirmos um bom resultado para o campeonato. Além disso, sermos os mais rápidos entre as equipas portuguesas era um dos nossos objetivos e isso foi mais uma vez mais conseguido.

Acabamos a manhã com uma boa margem para o nosso adversário e da parte da tarde mantivemos um ritmo seguro que nos permitiu assegurar a nossa posição. O nosso Fabia RS esteve sempre ótimo e toda a equipa voltou a fazer um ótimo trabalho”, afirmou.

O Campeonato de Portugal de Ralis regressa dentro de duas semanas para a disputa do Rali de Portugal, prova também pontuável para o Campeonato do Mundo de Ralis e que terá a classificação do CPR fechada no final da 1ª etapa (sexta feira).

Declarações no final do rali:

Declarações no final da manhã: