CPR: ARC Sport inicia defesa dos títulos

Dois títulos de equipas consecutivos no Campeonato de Portugal de Ralis, são um tónico extra para a ARC Sport dar continuidade ao excelente trabalho que tem vindo a desenvolver. Para além da responsabilidade de defender o título absoluto de Ricardo Teodósio e José Teixeira, a equipa de Aguiar da Beira conta com mais dois Skoda Fabia R5 na sua estrutura. Para além de Teodósio e Teixeira,

Ricardo Moura e António Costa não vão poder participar na prova, já que a mãe e filha do piloto sofreram na passada semana um acidente de viação e estão ambas a recuperar, pelo que a ausência de Ricardo Moura da prova é óbvia. Espera-se um regresso rápido, já no ‘seu’ Rali dos Açores a disputar entre 26 e 28 de março. Miguel Correia e Pedro Alves correm de Skoda Fabia R5 e Paulo Neto e Vítor Hugo são novidade na equipa.

Portanto, a ARC Sport arranca para o Rali Serras de Fafe e Felgueiras para mais uma época que se espera bastante positiva. Com um lote de concorrentes que promete resultados francamente positivos, Augusto Ramiro só pode estar confiante: “Primeiro que tudo, quero deixar uma palavra muito especial para o Ricardo Moura, que está a passar um momento complicado, desejando que tudo se resolva da melhor forma. Se a revalidação do título do Ricardo Teodósio é uma prioridade, não é menos importante a afirmação de todos os pilotos que confiaram na nossa equipa. Como é nosso apanágio, estamos inteiramente focados, para que todos consigam atingir os resultados pretendidos”, afirmou o responsável pela equipa de Aguiar da Beira.

O Rali Serras de Fafe e Felgueiras, prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis 2020, conta com 13 especiais de classificação e vai estar na estrada nos próximos dias 28 e 29 de fevereiro.