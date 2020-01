Armindo Araújo e a The Racing Factory

Chamam-lhe uma “espécie de M-Sport lusitana”, foi hoje inaugurada oficialmente a The Racing Factory, uma estrutura que já opera nos desportos motorizados em Portugal há algum tempo.

E é nesse estrutura, que pertence ao piloto-empresário Aloísio Monteiro onde vão correr Armindo Araújo e Luís Ramalho, que de saída do Team Hyundai Portugal, vão dar sequência à sua carreira no Campeonato de Portugal de Ralis 2020 aos comandos de um Skoda Fabia R5 Evo.

Para Aloísio Monteiro, a sua estrutura é “um sonho realizado”, para Armindo Araújo, pentacampeão nacional de ralis, um novo passo na sua carreira. Assim que possível, mais informação.