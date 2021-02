Adruzilo Lopes pode regressar com o Peugeot 306 Maxi…e os adeptos agradecem

Adruzilo Lopes continua empenhado em voltar a correr com um Peugeot 306 Maxi semelhante ao que disputou o Campeonato Nacional de Ralis entre 1996 e 1999, e com o qual obteve 15 vitórias no Campeonato Nacional de Ralis.

O piloto de Caldas de Vizela não tem um timing certo para começar a correr com o carro que tantas alegrias lhe deu, e isso tanto pode suceder já este ano, como ficar para 2022: “Depende de muita coisa, mas pelo menos o chassis já existe, o processo de construção já foi iniciado mas agora tudo o resto depende de muita coisa”, leia-se apoios para o projeto.

São muitos os que gostavam de ver Adruzilo Lopes a correr novamente com o Peugeot 306 Maxi, mas como se pode calcular, o carro tem um custo significativo, e daí que o processo possa ser mais célere, ou não: “A ideia é começar o campeonato com o Mitsubishi, e fazer com ele as provas de terra”, disse, deixando perceber que pretende ter o 306 Maxi para o asfalto.

Resta saber quando e esse é um dado que por agora não pode responder: “Vamos ver. Para já já tenho pensado onde vou buscar tudo o que é preciso e quanto custa. Depois, tudo o resto vai depender dos valores que puder despender, ou seja um motor com mais potência, ou menos, caixa de velocidades, etc”, disse Adruzilo Lopes.

Quando lhe perguntámos se tinha pensado na decoração, tendo em conta que para apelar à memória de quem o viu correr, seria importante essa ligação ao passado: “O mais importante é ter o carro, mas das decorações com que corri a que mais gostei foi do branco”, disse o piloto que, caso concretize o projeto, vai fazer regressar às estradas lusas um binómio que entusiasmou muitos os adeptos em Portugal há duas década…e uns ‘pozinhos’…

Não temos a mais pequena dúvida que ver Adruzilo Lopes com o Peugeot 306 Maxi de novo nas estradas portuguesas será, caso se concretize, um acontecimento que vai mexer com muita gente e levar muitos mais à estrada…do que o costume. Vamos esperar que tudo corra como desejado e o projeto se concretize.