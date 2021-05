CMR: Automobilismo madeirense continua suspenso

Esta seria a semana, com o Rali da Calheta, em que deveria regressar à estrada o automobilismo madeirense. No entanto, mesmo tendo sido o automobilismo uma das modalidades a marcar o desconfinamento em 2020, o desporto motorizado de estrada foi este ano alvo de exceção do governo local e será uma das poucas a ficar de fora do regresso às competições individuais em maio.

Esta medida afeta tanto o Rali da Calheta, previsto para o próximo fim de semana, como a Rampa Cassiano’s Car, até proposta pelos seus organizadores como um evento sem público.

Tal adiamento levou a que os clubes organizadores e um representante da FPAK estivessem reunidos no final da última semana e um novo calendário, com todas as provas inicialmente agendadas, deverá surgir nos próximos dias após aprovação da federação.

Apesar da delonga no reatar da competição insular, nem por isso é esperada menor vitalidade no campeonato do arquipélago pois são vários os concorrentes a reconduzirem ou reforçarem os seus projetos anteriores.

Miguel Nunes deverá se manter ao volante do Skoda Fabia Rally2 Evo com que se sagrou campeão em 2020 e terá agora pela frente o seu maior rival dos últimos anos, Alexandre Camacho, numa viatura idêntica mas aos cuidados da italiana Free Rally Service.

Se Rui Pinto poderá alinhar nalguns eventos com o Ford Focus RS WRC, a viatura que utilizará no campeonato madeirense será um Ford Fiesta R5 Mk II enquanto Gil Freitas trocará o Porsche 991 GT3 por um Subaru Impreza S14 WRC pleno de historial. João F. Faria