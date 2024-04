Clio Trophy Spain e Sandero Eco Cup Spain no Rally de Lisboa

O Rally de Lisboa, que em 2024 volta a ser o evento da Taça de Portugal de Ralis, está cada vez mais internacional, visto que este ano também já integra o TER – Troféu European Rali Series e o TER – Troféu European Rali Historic. Vai agora fazer parte do programa dos dois troféus de Espanha do Grupo Renault, que desta forma vão “apadrinhar” em Lisboa a primeira prova do Clio Trophy Portugal.

Para MarKel De Zabaleta, responsável pelos Troféus Clio Trophy Spain e Sandero Eco Cup Spain; “Faz todo o sentido levar ao Rally de Lisboa os nossos troféus de Espanha, porque vai ser a primeira prova do Clio Trophy Portugal e desta forma vamos fazer uma grande festa em Lisboa com a participação dos dois troféus de Espanha e de Portugal.”

Para o presidente do CPKA, Humberto Silva “É com muito gosto que vamos receber no Rally de Lisboa estes dois troféus do Grupo Renault de Espanha, que são uma verdadeira fábrica de pilotos. São troféus com carros de baixo custo e com muita competição entre si, principalmente para jovens pilotos. O melhor exemplo desta situação, vai ser a participação do francês Eliott Delecour (filho de Francois Delecour) com apenas 16 anos de idade e que disputa o Sandero Eco Cup Spain”