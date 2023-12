Clio Trophy Portugal foi apresentado: 48.500€ (asfalto), 52.000€ (terra) | AutoSport

Não é novidade para ninguém que os ralis em Portugal há muito precisam de um troféu na base da pirâmide pois os que existem, Toyota Gazoo Racing Iberian Cup e Peugeot Rally Cup Ibérica estão posicionados bem mais acima, com valores que nada têm a ver com os que a Renault Portugal anunciou hoje para o Clio Trophy Portugal.

Trata-se de um troféu de ralis que se irá disputar com o Renault Clio Rally5, o carro da categoria base da pirâmide de ralis da FIA, em cinco ralis, dois de terra, três de asfalto, que ainda não estão delineados, mas que devem passar pelos Ralis Serras de Fafe, Terras d’Aboboreira, duas primeiras provas do CPR, e depois os ralis de Lisboa, Castelo Branco e Vidreiro, sendo que a informação do calendário final carece de confirmação oficial da Renault, até porque há questões pendentes relativas ao novo restyling do Renault Clio.

O carro é o Renault Clio Rally5, o 1300 TCe de 180 cv, cx de 5 velocidade Sadev e diferencial autoblocante, que tem como custo 48.500€ na sua versão de asfalto e 52.000€, a de terra.

Quanto aos preços dos kits, o kit de iniciação asfalto custa 2.862€, o de terra, 2.099€. Um pack de 4 jantes de asfalto custa 500€ e de terra, 478€.

Quanto aos kits de conversão, de rali de asfalto para terra o custo é de 7.900€; de rali de asfalto para RX (Ralicross) 3.500€; de rali de terra para asfalto 5.000€; de RX para asfalto 6.100€.

Segundo a Renault, o custo por quilómetro deste carro situa-se entre os 12€ – 15€, o que é um valor muito simpático para um carro de competição atual. Tudo somado, são valores que apontam, mais ou menos, para quase 50% mais barato, que uma proposta de Rally4.

Neste momento já existem seis a oito carros em Portugal e a organização não aponta para já um número, mas revela que de acordo com o feedback que tem “há muitos interessados”.

Para já, sabe-se que vai haver prémios, mas ainda não estão delineados, o troféu será aberto a todas as idades, mas a expetativa é que os mais jovens adiram ao troféu pois é esse o intuito da marca: “Há uma necessidade grande de renovar os ralis em Portugal” ,começou por dizer Hugo Barbosa, Diretor de Comunicação e Relações Públicas da Renault Portugal, que explicou o porquê do troféu: “por todo o legado histórico da Renault, faz sentido e a Renault tem uma proposta única naquilo que é a pirâmide dos ralis, que é o Renault Clio Rally5, e sabendo nós que o desporto automóvel em Portugal, a maioria dos pilotos que andam na frente estão nos 45 anos para cima, há uma necessidade de renovar a aposta nos jovens e o Clio Trophy é a solução que vamos ter. Portanto, para o ano esperamos que os parques de assistência dos ralis tenham muitos Clio. No fundo quisemos criar uma competição acessível, dentro do contexto, e para aquilo que é a realidade do desporto automóvel é realmente uma proposta acessível”, disse.

Esta é uma fórmula de sucesso em muitos outros países, e esta é também uma excelente notícia para os ralis em Portugal. Há muito se falava da possibilidade de haver um troféu de ralis em Portugal, mas só muito recentemente existiu a confirmação oficial do projeto, com Portugal a voltar a ter a Renault envolvida na competição nacional e essa é uma excelente notícia.

O Autosport sabe que ainda há Renault Clios com o design anterior, mas já estão a ser montados kits para ficarem com o mais recente restyling, que deverá acontecer até fevereiro, e essa é uma das razões por que o Rali Serras de Fafe ainda está em dúvida como primeira prova.

O carro está homologado para ralis, velocidade ou ralicross, como já se percebeu pelos valores dos kits adiantados. Agora resta esperar pela definição do que ainda está pendente e depois esperar para ver qual a adesão da competição…