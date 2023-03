Carlos Matos e Beatriz Pinto venceram Rali Cidade Termal | AutoSport

A segunda edição do Termas Motorfest voltou a levar milhares de pessoas à maior estância termal do país, as Termas de São Pedro do Sul. Carlos Matos e Beatriz Pinto (Skoda Fabia R5) venceram Rali Cidade Termal e subiram ao pódio em São Pedro do Sul acompanhados pelos irmãos António e Ana Cruz Monteiro (Peugeot 208 T16) e pelos espanhóis Jorge Perez e Unai Conde (Porsche 991 GT3 Cup).

Em 2022, o Termas Motorfest tinha inaugurado um novo conceito na Península Ibérica ao aliar a cultura em torno do automóvel, a um programa de termalismo, gastronomia e descoberta do território. Este fim de semana, o evento organizado pelo Município de São Pedro do Sul e pela Promolafões reforçou esse estatuto, levando largos milhares de aficionados à região de Lafões e às famosas Termas.

A segunda edição do Rali Cidade Termal voltou a levar milhares de adeptos aos troços de asfalto de São Pedro do Sul, começando no sábado, com a sempre popular AQVA Street Stage, nas margens do Rio Vouga. No domingo, Carlos Matos e Beatriz Pinto confirmaram a vitória na prova, a segunda consecutiva do ex-campeão nacional de 2 Rodas Motrizes, que se estreava ao volante de um Skoda Fabia R5 acabado de chegar a São Pedro do Sul. António Cruz Monteiro e a irmã, Ana Cruz Monteiro, também estiveram em excelente nível com o Peugeot 208 T16, ganhando uma classificativa e terminando no 2.º posto, na frente do rápido piloto espanhol Jorge Perez, que se estreava ao volante de um mais recente Porsche 991 GT3 Cup, navegado pelo compatriota Unai Conde.