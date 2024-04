CAR, Rúben Rodrigues consolida comando no Além Mar Rali TAC

Saído do primeiro dia de competição já na frente da corrida, Rúben Rodrigues, fazendo equipa com António Costa em Skoda Fabia RS Rally2, dilatou o seu avanço no Além Mar Rali TAC, prova de abertura do Campeonato dos Açores de Ralis de 2024. A equipa da Auto Açoreana venceu as quatro classificativas da organização do Terceira Automóvel Clube disputadas esta manhã e dispõe agora de uma vantagem de 35,1 segundos sobre os seus perseguidores.

No segundo posto mantém-se Luis Miguel Rego, ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo, que até agora não se mostrou capaz de rivalizar com o seu principal opositor na corrida ao título do arquipélago. Apesar de uma menos boa prestação em Agualva 1, Bruno Amaral é terceiro a 2:16,1 do guia da classificação. Quarto classificado absoluto, Rafael Botelho e o seu Peugeot 208 Rally4 lideram, com boa vantagem, a classificação reservada aos concorrentes com viaturas de duas rodas motrizes.

O programa da prova centralizada na Praia da Vitória contempla ainda passagem dupla pelas classificativas de Ribeirinha e São Sebastião/Eólicas. A consagração dos vencedores ocorrerá às 18:30 em zona nobre da cidade anfitriã.

João Freitas Faria