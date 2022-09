Campeonato dos Açores de Ralis: XI Picowines Rali pode decidir título | AutoSport

Realiza-se este fim de semana a sexta de sete prova do Campeonato dos Açores de Ralis, o XI Picowines Rali, evento que pode decidir título açoriano da modalidade.

Neste momento, Luís Rego Jr. lidera a competição com 120 pontos, mais 26 que Rúben Rodrigues, que soma 94, com Bruno Amaral com 75.

Como se percebe, a prova organizada pelo PAC Pico Automóvel Clube pode decidir já o campeonato.

Luís Miguel Rego e Jorge Henriques lideram a atual classificação do campeonato com mais 26 pontos que os atuais segundos classificados, Rúben e Estevão Rodrigues. Acontece, porém, que ambos são obrigados a deitar uma pontuação fora de acordo com o regulamento em vigor, significando isso que, até ao momento, Luís Miguel Rego poderá deitar fora um dos terceiros lugares conquistados no Azores Rallye ou no Além Mar Rali, o que corresponde a 18 pontos (17 do terceiro lugar e mais 1, do terceiro lugar na Power Stage), enquanto que Rúben Rodrigues deita fora… zero! pontos, resultantes do seu abandono no XXII Além Mar Rali TAC.

Quer isso dizer que a diferença ‘real’, se o campeonato terminasse já este fim-de-semana, é de 8 pontos!

Na folha de resultados deste ano, Luís Miguel Rego conta com três vitórias (absolutas e em Power Stage) e dois terceiros lugares (absolutos e em Power Stage), enquanto Rúben Rodrigues conta apenas com uma vitória (absoluta no Além Mar Rali e na Power Stage, no Azores Rallye) e três segundos lugares absolutos e Power Stage, e um abandono, já referido.

Fator acrescido de interesse será aquele que se poderá constatar igualmente com as participações de Bruno Amaral/Sancho Eiró, de Pedro Câmara/João Câmara e do local José Paula, que se faz acompanhar de Paulo Lopes, que tem estado ausente da competição nos Açores. Pelo meio destes, há também sempre que contar com uns aguerridos Filipe Pires e Vasco Mendonça, que voltam a lutar neste rali pela revalidação do título da Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores.

Muitos e bons nas 2RM

Num campeonato que tem sido palco de várias alterações de liderança, fruto de imponderáveis que vão surgindo a quem corre nos carros de tração não integral, mas também da acesa disputa que se trava na estrada, aos atuais líderes da classificação do campeonato, os líderes Bruno Tavares/André Seabra, junta-se nesta prova Ricardo Silva e Rui Valadão, que já recuperados do susto e com um carro que não é deles, vão tentar manter acesa a luta pelos lugares cimeiros da competição. Com Rui Torres/Marco Martins ausentes, seguem-se-lhes na classificação do campeonato Luís Pimentel/Nuno Moura que, com o potentíssimo Porsche, poderão causar surpresa na classificação desta prova, o mesmo acontecendo com Filipe Marques/Edgar Silva e Francisco Costa/Luís Faria, todos eles separados por um máximo de 4 pontos.

No campo das novidades, destaque para o regresso, ainda que esporádico, de Henrique Moniz e Jorge Diniz, num muito recente Renault Clio Rally4 da Domingos Sport! O antigo tricampeão açoriano de ralis nas duas rodas motrizes tem participado nas últimas edições deste rali, sendo que, no ano passado concluiu a prova no 13.º posto, com um Mitsubishi Lancer Evo VIII.

Quem também se apresenta de “carro novo” são José e Ivone Rodrigues. O pequeno Toyota Yaris foi substituído, neste rali, por um mais recente Peugeot 208 R2.

Ao todo são 23 os pilotos inscritos, de um total de 27, no XI Picowines Rali que começa já esta sexta-feira com a disputa, pelas 20:30 (hora dos Açores) da super-especial Largo Cardeal Costa Nunes/Areia Larga (1,94 km).

No sábado, são oito as provas especiais a percorrer, num itinerário elaborado por dupla passagem em dois troços de manhã e outras duas passagens por mais dois troços, à tarde. São Mateus/São Caetano (6,69 km, 10:45 e 12:25) e São João/Matadouro (11,10 km, 11:20 e 13:00) são o palco da disputa pelo rali, de manhã. À tarde, Alto do Barreiro/Santa Luzia (7,73 km, 15:20 e 16:55) e Rosário/Calhau do Monte (6,43 km, 16:55 e 17:05) decidem a classificação do rali, com a última passagem por Rosário/Calhau do Monte a ser também o terreno escolhido para disputar a Power Stage, numa prova que possui 65,84 km de provas especiais, num total de 206,21 km.