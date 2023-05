Campeonato de Ralis da Madeira regressa na Calheta | AutoSport

Arranca hoje o Rali da Calheta, segunda prova da temporada madeirense da modalidade que leva 32 concorrentes ao sudoeste da ilha. O evento que servirá de confirmação às prestações evidenciadas no rali de abertura, em São Vicente, disputa-se ao longo de dois dias em 10 classificativas. O itinerário apresenta algumas novidades, como Maloeira e Estrela da Calheta, traçados muito rápidos e técnicos.

Desportivamente, as atenções estarão centradas em novo previsível duelo entre Miguel Nunes e Alexandre Camacho pelo triunfo. Após o domínio no final da época transata e a velocidade exibida há três semanas, Nunes parte como favorito no Skoda Fabia Rally2 Evo com as cores da Lotus mas, numa competição que muitas vezes é decidida ao décimo de segundo, o mínimo pormenor poderá alterar a situação.

Claramente batido pelo seu rival na prova anterior, em que chegou a ter uma vantagem de 10,5 segundos na liderança, Alexandre Camacho quer inverter a tendência dos últimos meses e aposta forte numa recuperação de competitividade com outro Skoda Fabia Rally2 Evo. O piloto com as cores da Play preparou bastante bem esta participação e até contou com a colaboração de Eric Camilli em teste realizado esta semana.

Terceiro em São Vicente, Miguel Caires aposta num maior entrosamento com o Skoda Fabia R5 e tentará repetir a classificação no confronto com José Camacho em Peugeot 208 T16 e Rui Pinto em Ford Fiesta Rally2. Filipe Freitas estará ausente devido ao despiste no rali anterior mas os Porsche 991 GT3 voltam a marcar presença com Ivo Sardinha. João Silva parte como favorito entre os utilizadores de carros de duas rodas motrizes com o Peugeot 208 Rally4, modelo que é também utilizado por Renato Pita e Artur Quintal. No escalão alinham igualmente Dinarte Baptista em Renault Clio Rally4 e Pedro Macedo num Ford Fiesta Rally4.

João Faria