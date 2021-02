Campeonato de Ralis da Madeira com seis provas

Segundo a RTP Madeira, o Campeonato de Ralis da Madeira será composto por sete provas. A FPAK reuniu com a AMAK e clubes, tendo ficado previsto a época arrancar em maio e terminar em outubro.

O Rali da Calheta abre a temporada em maio, seguindo-se depois o Rali da Ribeira Brava e Rali do Marítimo – Machico. Como sempre, de 5 a 7 de agosto disputa-se o Rali Vinho Madeira, seguindo-se o Rali Municípios de Câmara de Lobos-Funchal, terminando a competição com o Rali Faial-Santana XXI em outubro. Depois dos problemas decorrentes da depressão ‘Filomena’ que provocou muitos estragos na ilha da Madeira, o Rali de São Vicente ficou fora do calendário já que a zona foi muito afetada pelo mau tempo e as prioridades são outras.

Rali da Calheta maio

Rali da Ribeira Brava junho

Rali do Marítimo – Machico julho

Rali Vinho Madeira agosto

Rali Municípios de Câmara de Lobos-Funchal setembro

Rali Faial-Santana XXI outubro