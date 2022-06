Campeonato de Portugal Clássicos de Ralis: Nuno Mateus ganhou, mas vencedores são todos | AutoSport

O Campeonato de Portugal Clássicos de Ralis teve no Rali de Castelo Branco a sua terceira prova do ano, depois de Vieira do Minho e Mortágua, primeira de asfalto.

Nuno Mateus/Paulo Pimentel (Mitsubishi Lancer Evo VI) venceram, 7m15.2s na frente de Cipriano Antunes/Paulo Amorim (Audi Quattro), a única outra dupla a terminar a prova, que contou com quatro equipas à partida, já que Luís Mota/Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer Evo VI) e José Merceano/Francisco Pereira (Mitsubishi Lancer Evo IV) ficaram pelo caminho. São poucos, mas bons! Bons carros, bom andamento, os clássicos de ralis são muito mais do que apenas competição, são um modo de vida, e o alimentar de uma enorme paixão pelos ralis. Um piloto de Clássicos tem um relógio biológico muito acima do comum dos mortais. Com temperaturas de fazer derreter o asfalto, é uma delícia ver a entrega destes concorrentes a este ‘modo de vida’.