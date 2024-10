Camélias Classic Rally definiu os títulos nacionais

Apesar da boa vitória de Luis Carvalho / Sancho Ramalho com o seu BMW 2002, o Camélias Classic Rally consagrou desde já os novos Campeões Nacionais de Regularidade Histórica 2024 que também repetem a conquista da Taça 1300, a dupla António Costa / Nuno Costa, aos comandos do seu Peugeot 205 Rallye.

Com um percurso desenhado nos Concelhos de Cascais, Sintra e Torres Vedras, o Camélias Classic Rally levou para a estrada 37 participantes, que enfrentaram logo na sexta-feira, uma dificílima secção de mais de 100 Km no parque Natural de Sintra/Cascais, numa noite em que a chuva substituiu o nevoeiro e acabou por equilibrar os andamentos de todos.

No final do primeiro dia, Luis Carvalho e António Costa, estavam… empatados ao décimo. As diferenças entre os outros atores do CPRH, como Paulo Trindade e João Botequilha, eram… mínimas! A etapa de Sintra, ao contrário do que todos pensavam, não foi determinante, adiando tudo para um sábado que se previa, muito interessante e igualmente… molhado.

As novidades do traçado da segunda secção agradaram a toda a caravana, mas as condições atmosféricas pioraram e fizeram as suas vítimas; António Velez, ainda na noite de Sintra, Bruno Pádua, Pedro Brito, Carlos Conceição, João Olho Azul, Nuno Melo e João Oliveira, já não chegaram ao retemperador almoço nas instalações da Bilstein, onde os dois primeiros, se apresentaram com apenas 8 décimas de diferença.

Um pouco mais para trás, a luta dos 1300 ganhava novo comandante, Luiz Santos e entre os 1000 – uma categoria que a organização decidiu fomentar este ano – era o pequeno Fiat 600 de António Liberato que comandava, à frente do Citroën 2CV de José Familiar.

Sem incidentes, a discussão da vitória encerrou na classificativa da Serra do Socorro, altura em que Luis Carvalho passou definitivamente para a frente de António Costa, com Paulo Trindade a resistir também à pressão de João Botequilha, terminando os dois apenas separados por 7,3 décimas…

Assim, nova vitória de Luiz Carvalho/Sancho Ramalho no Camélias Classic Rally, passando assim a entrar na luta pelo 2º lugar do campeonato, mas António Costa e Nuno Costa, asseguraram os títulos absolutos e a Taça 1300.

Luiz Santos/Paulo Gomes, trocaram de montada e garantiram o 2º posto dos 1300, fechando os 10 primeiros, Edgar Guerra / Filipa Guerra, Luis Garcia/ Rui Martins, Carlos Maciel / Pedro Black, Patrique Fernandes/Duarte Costa e João Camilo Alves/ Julio Camilo Alves.

Vitória entre os “1000” para a dupla do Fiat 600, António Liberato / Nuno Fonseca (13º da geral) e as melhores senhoras foram Maria de Fátima Velez/Ana Marçalo, num Fiat 127 que terminaram em na 23ª posição, entre os 30 que terminaram a prova.