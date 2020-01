Calendário do Campeonato dos Açores de Ralis 2020

Com algumas afinações, por exemplo a troca de ordem dos Ralis Ilha Azul e Sical, e naturalmente sem o Lotus Rallye, prova que foi cancelada o ano passado, já é conhecido o calendário de 2020 do Campeonato dos Açores de Ralis 2020. A competição arranca a 27 de março com o início do Azores Rallye, prova do Grupo Desportivo e Comercial que também conta para o Europeu de Ralis e abre igualmente essa competição, e termina a 7 de novembro com o Além Mar Rali, nova prova do Grupo Desportivo e Comercial.

CALENDÁRIO:

27/29 Março – Azores Rallye – Grupo Desportivo e Comercial

1/2 Maio – Rali Sical – Terceira Automóvel Clube

5/6 Junho – Rali Ilha Azul Além Mar – CA Faial

7/8 Agosto – Rallye Além Mar Santa Maria – Clube Asas do Atlântico

18/19 Setembro Rali Além Mar/ 42º Ilha Lilás – Terceira Automóvel Clube

16/17 Outubro- Rali do Pico – Automóvel Clube Nacional

6/7 Novembro – Além Mar Rali – Grupo Desportivo e Comercial