C. Madeira Ralis: Rali da Calheta é este fim-de-semana, Pedro Paixão estreia Hyundai | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana o Rali da Calheta, segunda prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira, que vai para a estrada este fim-de-semana de 6 a 7 de maio. A prova organizada pelo Club Sports da Madeira conta com 35 equipas inscritas e nove especiais de classificação divididas por três secções.

Em prova estarão os principais candidatos ao título, Miguel Nunes, Alexandre Camacho, Filipe Freitas, Paulo Mendes a que se junta a dupla Pedro Paixão/João Paulo num Hyundai i20 R5 da Play Racing.

A prova arranca na sexta-feira, dia 6 de maio, pelas 21h com a dupla passagem pela especial nocturna. No sábado, as equipas terão pela frente sete especiais de classificação.

Na primeira prova, o Rali Município de São Vicente, Miguel Nunes entrou a vencer. Filipe Freitas e Paulo Mendes, ambos em Porsche, completaram o pódio.

Tal como em 2021, dois pilotos apresentaram-se à partida como principais favoritos ao ceptro absoluto Campeão em título, Miguel Nunes e Alexandre Camacho, com o primeiro a ganhar vantagem inicial, estendeu-a até aos 18,4s nos dois primeiros troços cronometrados da tarde até que Camacho foi forçado a abandonar com a suspensão do seu C3 Rally2 danificada após um toque numa berma. Miguel Nunes passou então a gerir a sua vantagem e obteve um triunfo que nunca esteve em causa.

Pedro Paixão também desistiu, devido a falha mecânica, na mesma prova especial em que Camacho abandonou, mas agora, como referimos, estreia o Hyundai i20 R5 da Play Racing.