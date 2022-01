Bilstein Group Rallye das Camélias regressa a 25 e 26 de fevereiro | AutoSport

O Rallye das Camélias ganhou ‘main sponsor’. Será o Bilstein Group o patrocinador principal da mítica prova que regressa em 25 e 26 de fevereiro. O Rallye das Camélias, organizado pelo Clube de Motorismo de Setúbal/CMS e que tem o apoio das Câmaras Municipais de Cascais, Sintra e Mafra. Após 19 anos de paragem a prova regressou em 2018, estando previstas para este ano inúmeras novidades, sobretudo um envolvimento ainda maior com as autarquias onde se aguardam várias ações durante os meses de janeiro e fevereiro. Todas as entidades envolvidas na prova preveem efetuar uma série de ações concertadas no âmbito do ambiente e proteção das espécies. Mais detalhes sobre as mesmas serão fornecidos mais tarde.

A colaboração com o Bilstein Group e os promotores do Rallye das Camélias, estende-se ainda ao Camélias Classic Rally, a realizar em outubro, no formato de Regularidade Histórica. A prova vai percorrer a Estrada Nacional 9 e alguns dos seus percursos adjacentes, com partida de Cascais e final em Alenquer, tendo como principal aliciante a disputa da “noite de Sintra” no primeiro dia de competição.

O Rallye das Camélias, é uma prova que, desde sempre, foi organizada na zona metropolitana de Lisboa, tendo a sua organização sido inicialmente entregue ao Clube Arte e Sport, sediado em Campo de Ourique. Conhecido inicialmente por “Grande Rallye de Sintra”, a sua evolução para uma prova mais abrangente deu-se na década de 70, altura em que as classificativas de Cascais foram introduzidas no percurso, maioritariamente nocturno, evoluindo depois para o concelho adjacente de Mafra, que viabilizou a manutenção da prova no Campeonato Nacional, ainda que o ‘nome’ e prestígio da prova, fossem sempre mais importantes do que a inclusão em qualquer campeonato.

Nos anos 90 a prova sofreu uma interrupção, por causa da criação do Parque Natural da Serra de Sintra e Cascais, cuja legislação mal interpretada, limitou a organização de provas de estrada nas estradas da Serra de Sintra, o que “acabou” por fazer com que o Rallye das Camélias “desaparecesse” durante 19 anos!

Em 2018, depois de cinco anos de “luta”, o Rallye voltou a realizar-se, com o apoio das edilidades de Cascais, Sintra, Mafra – entusiastas num regresso ansiado por todos, mas que apenas foi possível por uma conjugação “inteligente” de vontades que, cada um à sua maneira, compreendeu e garantiu o equilíbrio entre a competição automóvel e as questões ambientais, num palco em que tal dificilmente seria compreendido, há alguns anos atrás.

Depois das vitórias de Mário Silva, Joaquim Santos, Mário Figueiredo, Américo Nunes, Pêquêpê e tantos outros, os “novos heróis” das Camélias são Paulo Neto/Vitor Hugo, Pedro Clarimundo/Mário Castro e Rui Madeira/Nuno R. Silva, que venceram as quatro edições que se realizaram depois de 2018.

Em 2022, o bilstein group Rallye das Camélias será idêntico ao disputado em 2019, com o mesmo número de classificativas e mais de 80 km de troços. Partida e chegada ao Estoril e centro de operações em Mafra.