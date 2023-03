Azores Rallye: Sebastien Loeb lidera, boa luta com Andreas Mikkelsen | AutoSport

Sebastien Loeb é o líder do 57º Azores Rallye, prova que integra a Tour European Rally Series e Campeonato dos Açores de Ralis e decorre este fim de semana na ilha de São Miguel. Sébastien Loeb (Skoda Fabia RS Rally2) terminou o primeiro dia do Azores Rallye 15.1s na frente de Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia RS Rally2) com Ole Christian Veiby (Skoda Fabia RS Rally2) a 36.1s. Ricardo Moura (Skoda Fabia Rally2 evo) é quarto já a 51.5s, sete décimos na frente de Erik Cais (Skoda Fabia RS Rally2).

O francês, que se apresenta ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2 e é navegado pela sua companheira, Laurene Godey, dispõe de uma vantagem de 15,1 segundos sobre a concorrência depois de ter sido o melhor em quatro das cinco classificativas que deram corpo à primeira etapa.

Há aqui dois dados que podem estar a fazer muita diferença: Loeb ‘calça’ Michelin novos e Mikkelsen, Pirelli, e o furo que sofreu o norueguês na PE1, condicionou-o para os restantes quatro troços, pois só com uma roda sobressalente no carro, se furasse, estava ‘tramado’…

Na segunda posição segue Andreas Mikkelsen, tripulando uma viatura idêntica, que assinou o melhor tempo na passagem por Grupo Marques mas sofreu um furo no troço cronometrado de abertura. Também norueguês, Ole Christian Veiby é terceiro, a 36,1 segundos do líder, com um Skoda Fabia Rally2 Evo.

Quarto classificado, Ricardo Moura é o melhor piloto nacional e líder entre os concorrentes ao campeonato açoriano da modalidade.

Do lote dos dez primeiros classificados fazem ainda parte o checo Erik Cais, o espanhol Nil Solans e os açorianos Luís Miguel Rego, Rúben Rodrigues, Pedro Câmara e Bruno Amaral.

O rali organizado pelo Grupo Desportivo Comercial volta amanhã à estrada para que se cumpra a segunda etapa que é composta por passagem dupla por Tronqueira, Graminhais e Ribeira Grande, intercalada por nova evolução por Grupo Marques.

Moura lidera no campeonato açoriano

Quarto classificado absoluto no Azores Rallye, Ricardo Moura está na frente da classificação daquela que é também a prova de abertura do Campeonato dos Açores de Ralis. O piloto que regressou aqui à atividade com um Skoda Fabia Rally2 Evo, dispõe de uma vantagem de 41,2 segundos para Luis Miguel Rego, segundo para a competição homologada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

Logo atrás segue Rúben Rodrigues naquela que é, na prática, a sua primeira prova com uma viatura semelhante à dos pilotos que o precedem. No quarto posto no que toca às contas do CAR, Pedro Câmara foi durante quase toda a primeira etapa o segundo no campeonato insular mas falhou o arranque com o seu Citroën C3 Rally2 na última classificativa do primeiro dia de competição. Bruno Amaral, Ford Fiesta R5, é quinto, e Rúben Santos, ao volante de um Peugeot 106, é sexto.