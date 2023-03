Azores Rallye: estreia absoluta para Sébastien Loeb: “parece-me um rali bastante difícil” | AutoSport

Para Sébastien Loeb, o Azores Rallye é uma novidade absoluta e neste contexto será uma participação muito interessante ver, um super-piloto do WRC como se sai nas difíceis estradas da Ilha de S. Miguel, nos Açores. Não é novidade para ninguém que o rali é complicado para qualquer estreante, por isso será muito curioso ver como um piloto como Loeb, se sai face aos especialistas locais e a pilotos que já correram e venceram nos Açores como Andreas Mikkelsen.

Até aqui, Sebastien Loeb nunca correu nos Açores, nem com o Skoda Fabia RS Rally2, ou outro qualquer R5 nos últimos 3 anos. Curiosamente, Loeb já tinha sido convidado no passado para a prova mas só agora se concretizou o convite.

Em declarações ao AutoHebdo, Loeb diz que “parece-me um rali bastante difícil, com muitas curvas cegas, muita vegetação”, e para além disso corre com uma navegadora nova e inexperiente, Laurène Godey: “vamos ver, espero que ela seja capaz de ‘equilibrar’ as notas, porque os navegadores estão muito ocupados, porque é um rali muito sinuoso. Mas vamos lá para nos divertirmos. Se as notas correrem bem e se conseguirmos entrar no ritmo, tanto melhor, se não, tentaremos partilhar o momento”, disse Loeb ciente que Andreas Mikkelsen vai andar rápido, isto para além dos pilotos locais, claro.