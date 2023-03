Azores Rallye: estado do mar leva a alterações no programa do evento | AutoSport

As sessões de testes pré-evento previstas para amanhã, 28 de março, na Achada das Furnas e Sanguinhal, terão lugar na quarta-feira, 29 do mesmo mês, trocando de data com o terceiro dia de reconhecimentos que passa a acontecer amanhã, 28.

Esta troca tem por base a forte ondulação prevista para o começo desta semana e que poderá levar a que o transporte marítimo das viaturas provenientes de fora do arquipélago e descarga em Ponta Delgada sofram atrasos.

Nesse contexto e tendo como objetivo a equidade entre concorrentes e a oferta de possibilidade a todas as equipas de testar, a organização do Grupo Desportivo Comercial optou por trocar as datas previstas no programa inicialmente estabelecido.

As sessões de testes para os concorrentes inscritos para o efeito decorrerão nos locais previamente estabelecidos e no horário previsto, entre as 09:00 e 18:00, mas um dia depois do que estava estabelecido.