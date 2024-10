Azores Rallye cancelado

O Azores Rallye 2024 foi cancelado e a principal razão para o cancelamento é a sobrecarga nos serviços de saúde da ilha de São Miguel, especialmente no Hospital do Divino Espírito Santo. A equipa médica e de enfermagem está sobrecarregada e não há garantias de que possam atender a um possível acidente em massa durante o evento.

A Coordenação da Comissão de Crise do Hospital do Divino Espírito Santo emitiu um parecer desfavorável à realização do rali em 2024. A comissão justificou a sua decisão com a necessidade de reorganizar os serviços de saúde e garantir atendimento adequado à população.

O Grupo Desportivo Comercial, organizador do rali, lamentou a decisão, mas compreendeu os motivos apresentados. A organização reconhece a importância da saúde pública e a necessidade de dar prioridade ao atendimento médico, agradeceu o apoio dos parceiros e espera realizar o rali em 2025.

Eis o comunicado do GDC na íntegra:

58th Azores Rallye… só em 2025!

A Direção do Grupo Desportivo Comercial anunciou esta sexta-feira em conferência de imprensa a impossibilidade de realizar a edição n.º 58 do Azores Rallye em virtude do parecer desfavorável para a realização da prova proferido pela Coordenação da Comissão de Crise do Hospital do Divino Espírito Santo.

Elencados os vários motivos apresentados por aquele órgão, que se prendem com o esforço adicional a que têm estado sujeitos as várias equipas de médicos e enfermeiros afetos àquele estabelecimento de saúde, mas também a todos os centros de saúde da ilha de São Miguel, e ainda aos bombeiros e membros do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, assim como a reorganização que tem vindo sendo levada a cabo naquele Hospital, apesar da boa vontade e esforço do Governo dos Açores, desde Sua Excelência, o Presidente do Governo Regional, passando pela Secretaria Regional da tutela e da sua responsável máxima, até aos demais organismos governamentais, não é possivel garantir o atendimento e apoio conveniente e atempado em caso de acidente multivítima, um fator de risco enorme em provas automobilisticas.

Por isso é entender da Coordenação da Comissão de Crise do Hospital do Divino Espírito Santo que o rali apenas deverá ocorrer em 2025, esperando e indicando aquele órgão que a situação deverá estar normalizada no decorrer do início do próximo ano.

O Grupo Desportivo Comercial, através da sua Direção, “lamenta a situação, à qual é alheia na sua origem, mas que mantém a postura de pretender fazer parte da solução e não do problema, acatando por isso o parecer recebido e não realizando a prova nas datas originalmente anunciadas”, referem os seus responsáveis.

Os dirigentes do Grupo Desportivo Comercial ainda afirmaram “agradecer a todos os parceiros da prova, nomeadamente o Governo dos Açores e demais entidades públicas e privadas pelo apoio concedido à prova, esperando agora pelo anúncio dos calendários desportivos de 2025, para poderem materializar todo o trabalho de uma equipa que já preparou dois ralis e que, pelos motivos conhecidos, não consegue concretizar, em 2024, o seu trabalho”, concluíram.

A Direção do Grupo Desportivo Comercial