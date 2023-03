Azores Rallye, Andreas Mikkelsen: “será intenso com tantos bons pilotos” | AutoSport

Andreas Mikkelsen regressa ao Azores Rallye, “uma prova que estou desejoso de começar. Este rali é um dos meus favoritos desde a primeira vez em que cá estive e que foi uma grande experiência. Classificativas fantásticas numa ilha tão bonita e com gente simpática também. É sempre um grande prazer vir aos Açores. Nesta edição a extensão é mais curta. Isso significa que quem queira um bom resultado terá de andar a fundo desde o primeiro quilómetro. Conheço bem as classificativas. Estive cá há dois anos e ganhamos após uma bela luta com o Sordo. De certeza que desta vez será intenso com tantos bons pilotos e devo congratular os organizadores por isso. As coisas assim serão realmente excitantes para os fãs, para os pilotos. Vamos ter um grande evento. Espero que o tempo esteja bom e que todos possam desfrutar ao máximo esperemos que não haja vacas nos troços (risos). Estou ansioso…”

O piloto norueguês com 33 anos de idade já venceu o Azores Rallye em duas ocasiões, em 2012 e 2021, e estará aos comandos de um Skoda Fabia Rally2 Evo. Mikkelsen estreou-se nos ralis aos 16 anos com um Ford Fiesta S2000 e obteve as suas primeiras vitórias absolutas pouco depois. Já representou várias marcas no WRC, foi um dos pilotos responsáveis pelo desenvolvimento do modelo que vai tripular e no seu currículo contam-se os títulos europeus e do WRC2 em 2021, e ainda os do IRC em 2011 e 2012.