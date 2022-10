Armindo Araújo venceu Motorshow Porto | AutoSport

Armindo Araújo foi o grande vencedor da 18ª edição do Motorshow Porto que se realizou esse fim-de-semana na Exponor. O heptacampeão nacional de ralis foi uma das principais figuras da prova organizada pelo Clube Automóvel de Lousada que teve, como é habitual, uma enorme afluência por parte do público.

Para o piloto do Skoda Fabia Rally 2 Evo, que foi o grande dominador desde a primeira sessão de treinos cronometrados, “esta vitória foi uma excelente forma de comemorarmos a conquista do título do Campeonato de Portugal de Ralis. Brindamos os milhares de espectadores que, desde sexta-feira, marcaram presença na Exponor e conseguimos fazê-lo sendo mais rápido que todos os adversários. Para além da parte desportiva, um evento como este é, sem dúvida, a melhor forma de conseguirmos estar mais próximos do público. Foi uma grande festa do automobilismo”, disse Armindo Araújo no final.

Terminada a participação no Motorshow do Porto, o Team Armindo Araújo começará já a preparar a presença na derradeira prova do CPR, o Rali Vidreiro/Centro de Portugal, que irá para a estrada na próxima sexta-feira na Marinha Grande.

FOTOS: Tiago Soares da Costa/Direita3 – Desportos Motorizados