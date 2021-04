André Villas-Boas e a Sports&You juntos para ajudar a APPACDM Porto

André Villas-Boas e a Sports&You vão juntar novamente forças de modo a promover a #RaceForGood e aumentar a sensibilização para a APPACDM do Porto- Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, uma associação sem fins lucrativos, de solidariedade social e da iniciativa voluntária de particulares, que apoia pessoas com atraso de desenvolvimento, deficiência intelectual ou incapacidade de todas as idades. O intuito é junto do desporto motorizado tentar ajudar ao financiamento destas instituições solidariedade. Posteriormente será anunciado o programa de provas.