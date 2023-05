Alexandre Camacho isola-se no Rali da Calheta | AutoSport

Alexandre Camacho, ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo. voltou a ser o melhor nas duas primeiras provas especiais de sábado e isolou-se na frente do Rali da Calheta, segunda prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira que está na estrada desde ontem, 5 de maio. Miguel Nunes, segundo classificado, está a 8,7 segundos do líder e queixou-se de um mau acerto na sua viatura.

Na terceira posição da organização do Club Sports da Madeira mantém-se Miguel Caires, com um Skoda Fabia R5, que foi também o terceiro mais veloz em todos os troços cronometrados já disputados. O quarto classificado, a meio da segunda secção, é Gil Freitas no regresso à competição com o Subaru Impreza WRC. Sétimo na classificação absoluta, Vítor Sá lidera entre os utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes.