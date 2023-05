Além Mar Rali: 3ª prova do CAR, decisão do Troféu de Ralis de Terra dos Açores | AutoSport

Tem início hoje o Além Mar Rali, terceira prova do Campeonato dos Açores de Ralis e prova de conclusão do Troféu de Ralis de Terra dos Açores. A prova do Grupo Desportivo Comercial desenrola-se ao longo de dois dias, 26 e 27 de maio, e prevê a disputa de 8 classificativas. Na noite de sexta-feira têm lugar duas passagens pelo traçado urbano de Além Mar Street Stage e no sábado ronda dupla por Lagoa de São Brás, Coroa da Mata e Mediana, que é a Power Stage.

Desportivamente, a lista com 23 inscritos permite antever muita emoção na ilha de São Miguel. A lutar pelo triunfo estarão o campeão e atual líder do campeonato, Luis Miguel Rego, ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo, e Rúben Rodrigues, com viatura semelhante, que está a apenas 0,5 pontos do líder na competição homologada pela FPAK. Desejoso do seu primeiro bom resultado do ano arranca Pedro Câmara no habitual Citroën C3 Rally2. Bruno Amaral aposta novamente na evolução, à espreita de um lugar no pódio, em Ford Fiesta R5.

Intensa também, neste rali em que se regista a estreia de três novos pilotos, será a competição no TRTA pois são muitos os pilotos que se apresentam com hipótese de sucesso. Com um elenco muito semelhante ao daqueles que disputam a primazia no campeonato açoriano para pilotos com viaturas de duas rodas motrizes, é aguardada muita luta entre Bruno Tavares em Citroën C2 R2 Max, Filipe Marques num Peugeot 208 R2, Rúben Santos em Peugeot 106, Marco Soares e Hugo Alcântara, ambos com Citroën São, Carlos Andrade ao volante de Renault Clio RS ou Rui Torres no Ford Escort RS.