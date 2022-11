Adruzilo Lopes, campeão Promo de Ralis: “título é justo e premeia tudo aquilo que eu, o Paulo, a Domingos Sport e a Kumho fizemos” | AutoSport

Foi com um domínio imperial no 10º Rali De Viana do Castelo – Cidade Europeia do Desporto 2023 que Adruzilo Lopes e Paulo Leones levaram o Mitsubishi Lancer EVO IX equipado com pneus Kumho, não só a mais uma vitória incontestável no rali, mas, também a uma fabulosa recuperação que lhes permitiu, na última prova da temporada, assegurar o título no Campeonato Promo de Ralis 2022.

Partindo na segunda posição do campeonato, a sete pontos do líder, Adruzilo Lopes sabia que só a vitória se assumia como alvo a atingir na prova organizada pelo Clube Automóvel de Santo Tirso.

Como tal, o piloto nortenho partiu ao ataque desde o primeiro quilómetro e o andamento que impôs ao Mitsubishi Lancer EVO IX ao longo de todas as oito especiais do rali provou ser “de outro planeta”.

Adruzilo Lopes e Paulo Leones devoraram a tabela de tempos e venceram as oito especiais nas lides do Campeonato Promo de Ralis, arribando ao pódio em Viana do Castelo com o merecido bónus de terem garantido o título, pois o seu principal adversário quedar-se-ia pelo terceiro lugar, concedendo assim a vitória no campeonato à dupla Kumho por um ponto!

O título assenta que nem uma luva à dupla, pois, ao longo da época, provaram claramente ser a equipa mais forte num campeonato com um plantel de grande nível, fazendo com que a discussão do título fosse até ao último duelo.

Adruzilo Lopes estava obviamente muito feliz no fecho do rali vianense, afirmando que “esta foi a melhor forma de sermos campeões. Dominámos completamente o rali. Sabíamos que só a vitória nos interessava, estando ainda dependentes do que a concorrência mais direta fizesse. Foi um rali perfeito e no final pudemos festejar a conquista do campeonato. Considero que este título é justo e premeia tudo aquilo que eu, o Paulo, a Domingos Sport e a Kumho, com a ajuda dos nossos patrocinadores, fomos fazendo ao longo da época”.

O novo campeão destacou o papel dos pneus Kumho na vitória na prova e na conquista do título: “em Viana, como aliás em todas as outras provas da temporada, os pneus Kumho estiveram muito eficazes e deram-nos total segurança para atacar e dominar a prova. A aposta que fizemos nesta relação com a marca provou ser a correta. Quer em asfalto, quer em terra, os Kumho foram uma arma fundamental no nosso caminho para o título!”.