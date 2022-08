WRX: Ronda de Montalegre é apresentada na Casa da Música no final do mês | AutoSport

A ronda portuguesa do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross será apresentada de forma ímpar. Num evento no dia 30 de agosto (11h00)na Casa da Música, no Porto, a organização lusa dará a conhecer todos os pormenores da jornada que terá como palco o circuito de Montalegre no mês de setembro.

Depois de já se ter afirmado como uma das mais populares provas do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross, o evento de Montalegre terá, este ano, uma apresentação ímpar na sua história. Será na praça exterior da Casa da Música, no Porto, que convidados, adeptos e Comunicação Social poderão conhecer todos os detalhes do Lusorecursos World RX of Portugal, prova marcada para o fim de semana de 17 e 18 de setembro.

No exterior da Casa da Música estarão montadas áreas para conferência de imprensa, exposição de carros de Rallycross, simuladores de corridas virtuais, espaço Red Bull, exposição de modelos elétricos de série, e outras surpresas numa apresentação para mais tarde recordar.

João Ribeiro e Nuno Araújo, pilotos portugueses que atualmente disputam o Campeonato da Europa FIA de Rallycross, serão dois dos convidados do evento. Recorde-se que além da nova categoria-rainha do Mundial, com carros totalmente elétricos, a prova de Montalegre também receberá uma das melhores edições de sempre do Campeonato da Europa de RX1 (Supercars) e RX3 (S1600), sendo esperados 20 mil espectadores no circuito barrosão.