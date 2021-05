WRX: regresso a Montalegre confirmado oficialmente | AutoSport

O Mundial de Rallycross da FIA divulgou hoje um calendário revisto para a sua campanha de 2021, que terá agora início em Barcelona e incorporará oito rondas em sete eventos por toda a Europa, concluindo-se em Montalegre, em Portugal.

Os desafios da pandemia em curso obrigaram a Rallycross Promoter GmbH a adotar uma abordagem flexível e ágil para responder a uma situação global em constante mudança.

Após consulta com os organizadores de eventos e as autoridades relevantes em cada um dos países anfitriões, foi elaborado um calendário que não só visita algumas das melhores pistas de ralicross do mundo, mas também maximiza a probabilidade de acolher os adeptos no local sempre que possível.

A ação terá início em Espanha, no Circuito de Barcelona-Catalunya, a 23-24 de julho, com um formato de sexta-feira/sábado à noite para a sessão de abertura da época.

Esta ação será seguida, em sucessão rápida, por uma dupla-prova em Nürburgring, na Alemanha (31 de julho – 1 de agosto), aninhada nas florestas das montanhas Eifel.

Uma nova adição ao horário mundial do RX, a pista de rallycross será baseada em torno da secção do anfiteatro de Müllenbachschleife do ilustre circuito.

As corridas passarão então para um dos locais mais emblemáticos da disciplina – Höljes, na Suécia, a 20-22 de agosto. Originalmente previsto para ter lugar sete semanas antes, o evento foi adiado na esperança de poder acomodar um número limitado de adeptos.

Duas semanas mais tarde, o campeonato viajará para outro rallycross favorito – Lohéac, em França, nos dias 3-5 de setembro.

A paragem seguinte será na Letónia, na base desportiva nacional de Riga Biķernieki a 18-19 de setembro, antes dos pilotos e equipas rumarem a Spa-Francorchamps, na Bélgica, a 9-10 de outubro. O lendário circuito das Ardenas encenou o seu primeiro fim-de-semana mundial de corridas RX em 2019, conquistando imediatamente os corações tanto dos concorrentes como dos adeptos.

A etapa final da campanha terá lugar a 23-24 de outubro na histórica pista portuguesa de Montalegre. Um dos pontos principais do calendário do Campeonato do Mundo de 2014 a 2018, Montalegre – cujo traçado ondulado e clima imprevisível tem produzido muitas batalhas de cortar a respiração ao longo dos anos – fará o seu regresso nesta temporada.

Montalegre substitui a prova da Noruega, que teve de ser cancelada esta época.