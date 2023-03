World RX: Hong Kong acolhe ronda final do campeonato | AutoSport

Hong Kong foi o palco escolhido para receber a ronda final do Campeonato do Mundo de Rally Cross da FIA de 2023, realizando-se a prova do World RX da China entre os dias 11 e 12 de novembro.

A corrida terá lugar no Central Harbourfront Event Space de Hong Kong, ao lado do Victoria Harbour, onde um novo circuito será montado para a primeira ronda da história do World RX no centro de uma cidade. O campeonato arranca no Circuito Internacional de Montalegre, nos dias 3 e 4 de junho com a expectativa de um aumento do número de inscritos na pista que este ano celebra o seu 25.º aniversário. O World RX passa ainda pela Noruega (Hell), Suécia (Höljes), Reino Unido (Lydden Hill), Bélgica (Mettet) e Alemanha (Estering) e depois um regresso à África do Sul (Cidade do Cabo) em outubro. O campeonato do Mundo irá expandir os seus horizontes, aventurando-se pela primeira vez na região da Ásia-Pacífico.

Organizado localmente pela Associação Automóvel de Hong Kong, a edição de 2023 marca o início de um acordo de três anos e será um fim de semana de ronda dupla.

Calendário FIA World RX 2023

Abril 29-30 Euro RX1/RX3 Euro RX of Hungary, Nyirád

junho 3-4 Ronda 1 World RX of Portugal, Montalegre

junho17-18 Ronda 2 World RX of Norway, Hell

julho 1-2 Ronda 3 World RX of Sweden, Höljes

julho 22-23 Ronda 4 World RX of United Kingdom, Lydden Hill *

agosto 5-6 Ronda 5 World RX of Benelux, Mettet *

agosto 19-20 Ronda 6 World RX of Germany, Estering

outubro 7-8 Rondas 7/8 World RX of South Africa, Cape Town *

novembro 11-12 Rondas 9/10 World RX of China, Hong Kong *

*Sujeito a homologação da pista

Foto: Jonathan Mehring/Red Bull Content Pool