Viver os ralis, com realidade virtual: a nova Beta VR do EA Sports WRC

O sistema está disponível como uma atualização gratuita para todos os jogadores de PC através de Steam, Epic e EA App…

A Electronic Arts anunciou uma nova adição para a experiência de jogo de EA Sports WRC. Com início a 30 de abril, esta funcionalidade muitíssimo esperada pelos fãs do EA Sports WRC estará disponível como uma atualização complementar para todos os jogadores de PC através de Steam, Epic, e EA App com headsets compatíveis, oferecendo aos jogadores uma forma completamente nova de experimentarem o mundo dos ralis.

O EA Sports WRC é o primeiro videojogo oficial do World Rally Championship a oferecer uma experiência VR. Este novo acrescento está preparado para levar a experiência do jogador WRC a um nível sem precedentes de imersão, trazendo-os mais perto do que nunca à emoção capaz de fazer bater mais forte o coração que é conduzir um carro de rally.

“Estamos muito entusiasmados em podermos trazer o VR até ao EA Sports WRC”, disse o Diretor Criativo, Matthew Battison, “Com o VR, os jogadores vão poder viver o que é o rally, diretamente dos olhos do piloto e vão entrar por completo nas experiências desafiantes que o WRC tem para oferecer. Vão poder sentir a adrenalina à medida que alcançam velocidades incríveis e dão saltos que desafiam a gravidade em diferentes níveis no asfalto imperdíveis, desde percursos com gravilha a etapas de neve, ao mesmo tempo que mergulham nos ambientes altamente detalhados das 18 localizações do videojogo.”

O acrescento do VR é compatível com todos os modos para um ou mais jogadores no videojogo. Um grande número de headsets será compatível com o EA SPORTS WRC, incluindo Meta Quest 3, Meta Quest 2, Meta Quest Pro, Valve Index, Oculus Rift S, Oculus CV1, e HTC Vive.

Veja o Trailer de Revelação da Jogabilidade VR