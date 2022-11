RX Portugal/Ralicross Lousada: Joca Gonzaga festeja 5º título em ‘casa’ | AutoSport

Gonzaga nem precisou de chegar à final para garantir a renovação do título de Campeão de Portugal de Kartcross pela quarta vez.

Joca Gonzaga chegou à Pista da Costilha para a derradeira jornada do Campeonato de Portugal de Kartcross by Transwhite como líder destacado da classificação, precisando apenas de controlar os rivais para revalidar o título. E a verdade é que foi isso que fez, acabando mesmo por revalidar o título assim que terminaram as corridas de Qualificação.

Ainda assim, não foi por isso que deixou de se apresentar ao mais alto nível, rodando entre os homens da frente nas três Qualificações para garantir dois terceiros e um quarto lugar. Um conjunto de resultados que lhe permitiu ir para a Final na terceira posição.

Já da parte da tarde, e com apenas mais sete voltas pela frente Joca Gonzaga voltou a dar o melhor de si para festejar a conquista da quinta coroa com mais um pódio. Sempre muito aguerrido, o piloto da casa rodou ao ataque de início a fim para acabar por terminar na segunda posição.

A vitória na Final, essa foi para Sérgio Castro, que liderou a corrida de início a fim, enquanto o mais baixo do pódio ficou a cargo de Diogo Soares.

