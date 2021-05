Ralicross: Mário Barbosa fala do regresso ao Nacional | AutoSport

Mário Barbosa tem sido um dos poucos pilotos portugueses nos últimos anos a representar a nossa bandeira em Campeonatos Internacionais FIA, com as suas temporadas no Europeu de Ralicross, primeiro nos Super1600 e depois na classe rainha dos SuperCar.

De regresso ao Campeonato de Portugal de Ralicross, o piloto da Compincar esteve em Lousada com um Citroen Saxo Kit-Car mas não foi feliz na Final, acabando por desistir. No próximo fim-de-semana em Montalegre, Mário Barbosa irá continuar a competir inserido na categoria Super1600 mas existem outros projetos em desenvolvimento: “Fomos a Lousada iniciar a época 2021, foi um regresso aos Super1600 onde já não corria há algum tempo e estava um pouco desabituado. Tive de mudar o chip do DS3 Supercar para o Saxo e não é um processo automático, além de que o set-up do carro estava todo definido para o Bruno Gonçalves e não tivemos tempo para testes. A prova de Lousada acabou por servir para irmos adaptando o set-up do carro ao meu estilo de condução.”

Depois de uma boa evolução lá fora, a pandemia acabou por condicionar o seu projeto internacional nestas últimas duas temporadas, referindo que “nós no ano passado tínhamos como objetivo fazer algumas provas do Europeu e íamos começar a temporada na Suécia. Para este país ainda tivemos autorização para viajar mas depois para fazermos a segunda prova que se seguia na vizinha Noruega nós já não conseguíamos entrar no país. Com este impedimento e com a imprevisibilidade que se seguia, acabamos por desistir de fazer o campeonato.”

Quem for mais atento à evolução das carreiras de carros míticos, sabe que o antigo Citroen Saxo Kit-Car oficial ex-Armindo Araújo com a famosa matrícula 18-24-JE passou pelas pistas de Ralicross com Otávio Nogueira ao volante e depois para as mãos de Mário Barbosa que nos revelou que “o mítico Saxo JE encontra-se atualmente nas nossas instalações e está a ser todo restaurado. É uma restauração para ficar todo imaculado e para guardar. Creio que é um carro que nunca mais voltará a correr, poderá eventualmente fazer um Rally Spirit ou assim mas tem que ser algo tranquilo para não estragar nada (risos).”

Seguindo as pisadas do pai, Rafaela Barbosa continua este ano a dar os seus primeiros passos na modalidade, disputando o campeonato de Iniciados com um Citroen AX com uma evolução positiva (5ª em Lousada). Mário Barbosa tem agora também o desafio de dividir o papel de piloto com o de mentor: “não é nada fácil conciliar tudo no mesmo fim-de-semana. Ser o spotter da Rafaela durante a corrida dela e logo a seguir mudar o chip para a minha corrida não é uma tarefa simples e claro que como pai preocupo-me bastante e queremos o melhor para os nossos filhos. É de facto uma adrenalina muito grande vê-la a correr e sem dúvida que atingir os mesmos níveis de concentração se estivesse só eu a correr seria diferente.”

Duarte Mesquita

Foto: RX Portugal