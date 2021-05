Ralicross: João Ribeiro pretende regressar ao Europeu | AutoSport

João Ribeiro foi um dos principais animadores da jornada inaugural do RX Portugal em Lousada, vencendo a Final dos Super1600 depois de um duelo bem disputado com o seu irmão Hélder Ribeiro. No próximo fim-de-semana o piloto de Baltar vai procurar defender a sua liderança no campeonato, sendo mais uma etapa de aprendizagem com o bonito Skoda Fabia S1600.

Sobre o projeto 2021 João Ribeiro refere que: “nós queremos estar no Campeonato Europeu Super1600 e fazer o máximo de corridas possível. Infelizmente ainda não sabemos o que isto vai dar, porque as corridas do Europeu coincidem quase todas com as do Nacional e provavelmente poderão ainda haver mudanças no calendário do Europeu devido à pandemia. Em Portugal para já parece que o calendário está estável, teremos de aguardar pelas atualizações, se as houver. Podendo estar presente, queremos fazer as provas de França, Bélgica e repetir Barcelona. Estamos ansiosos por regressar ao Europeu, gostei muito da estreia em Barcelona, posso até dizer que foi a experiência da minha vida no desporto motorizado”.

Com uma carreira iniciada nas motos e no trial, João Ribeiro considera essa escola valiosa “para a adaptação ao Ralicross. A ajuda desses vários anos na leitura do traçado, conseguir afinar a máquina rapidamente para continuar a ser rápido quando há mudanças nas diferentes condições de piso e a experiência de trabalho contínuo de procurar ser mais rápido são aspectos que penso que em conjunto ajudam e podem ser uma boa base para esta modalidade”.

Duarte Mesquita

Foto: RX Portugal