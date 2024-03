Ralicross regressou a Castelo Branco | AutoSport

O Ralicross teve um retorno feliz à cidade albicastrense no passado fim-de-semana, dias 16 e 17 de março, ao Parque de Desportos Motorizados de Castelo Branco. A Real Federação Espanhola de Automobilismo escolheu Castelo Branco como palco para iniciar o Campeonato de Espanha de Ralicross, em reconhecimento à capacidade da Escuderia Castelo Branco na organização de eventos de alto nível. A adesão do público superou todas as expetativas, demonstrando o entusiasmo e interesse da comunidade local e internacional neste emocionante desporto motorizado.

O evento contou com a participação de três categorias emocionantes: Super RX, Junior RX e Cross Car RX, além da presença dos impressionantes Camião Cross, abrilhantando ainda mais a competição.

“A temporada 2024 do Campeonato Espanhol Loterías Rallycross começou de forma eletrizante na espetacular pista portuguesa de Castelo Branco”, declarou Pablo Castillo, responsável pelo Rallycross em Espanha. “O Circuito do Lanço Grande testemunhou uma competição intensa, com pilotos determinados a alcançar a vitória em cada curva.”

Destacaram-se os vencedores em cada categoria: Tino Iglesias no Super RX, Diego Martínez no CrossCar RX e Abel González no Junior RX, que subiram ao topo do pódio, demonstrando habilidade e determinação em cada corrida. Mas o maior destaque seria para o jovem piloto albicastrense, João Pinheiro, que, com o seu Kartcross, conquistava a terceira posição do pódio, mostrando raça e bom andamento no circuito albicastrense.

“A paixão pelo Rallycross foi evidente em todo o Parque de Desportos Motorizados de Castelo Branco durante todo o fim de semana”, afirmou João Lucas, Presidente da Escuderia Castelo Branco. “Os pilotos competiram ferozmente, proporcionando espetáculos emocionantes para os espectadores entusiasmados.”

Depois desta primeira ronda em Castelo Branco, o Parque de Desportos Motorizados prepara-se já para, nos próximos dias 13 e 14 de abril, receber a caravana do Nacional, com o Open de Portugal de Ralicross, e em que também estarão presentes os Camiões e o PopCross.