Proença-a-Nova recebe o Eco Rally nos dias 30 e 31 de julho | AutoSport

O distrito de Castelo Branco vai ser palco, nos dias 30 e 31 de julho, de uma das etapas do “Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO” – uma competição que une a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e o CCP, com o objetivo de, a par da competição desportiva, consciencializar o público para a importância de defender o ambiente e de adotar soluções de mobilidade ecológicas.

A Eco Race de 2021, dá agora lugar ao “EcoRally Proença-a-Nova”, a terceira etapa do “Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio”, uma prova exclusivamente destinada a veículos BEV (battery electric vehicle), 100% elétricos, que disputam a única competição automobilística portuguesa com recurso apenas às energias alternativas.

O Eng. João Lobo, Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, afirma que a passagem desta competição por um território que é, sobretudo, florestal é um importante contributo para o tema da sustentabilidade. “Esta prova, além de passar e passear pelos vários caminhos da natureza, que são o deslumbrar deste concelho, traduz-se também naquilo que é um compromisso nesta transição climática e na sustentabilidade.”

Já Paulo Almeida, responsável do CCP, destaca “a crescente adesão a este tipo de provas” e o “esforço coletivo que tem de ser feito no sentido de contribuir para diminuir os efeitos perversos das alterações climáticas” e para o qual “o desporto automóvel pode ter um importante papel de sensibilização e consciencialização dos cidadãos”.

A PRIO continua a ser o patrocinador principal da competição, disputada na modalidade de regularidade, dando o naming ao campeonato, que conta ainda com o CCP como promotor e com a UVE como parceira.

As verificações técnicas do EcoRally Proença-a-Nova decorrerão no sábado, dia 30 de julho, e o corte de fita que assinala a partida para a primeira etapa terá lugar às 14h15, desse mesmo dia, no Parque Urbano Comendador João Martins.

Durante os dois dias da prova, que contará com 17 classificativas, distribuídas por três secções, os concorrentes vão percorrer cerca de 176 kms, dos quais 100 em modo classificativo.

Os concorrentes passarão por Casalinho, Sobreira Formosa, Pedras Brancas, Alvito da Beira, Catraia Cimeira, Chão do Galego, terminando a primeira etapa na Serra das Talhadas.

A segunda etapa passará por Vale da Mua, Estevês, Lameira da Ordem, Pergulho, Caniçal Cimeiro, Vale das Balsas e terminará no Centro de Ciência Viva de Proença-a-Nova.

O segundo dia de prova tem início às 10h00, para a realização da terceira etapa, e as equipas realizarão um percurso que passa por Cimadas Fundeiras, Vergão, Pisões, Portela dos Bezerrins, Moinho do Cabo, Maljoga, Malhadal, Corgas, Alto do Fatelo, Sarzedinha, Mallhadal, Fatelo, Alto do Fatelo, Eiras, com chegada à meta na Praia fluvial da Aldeia Ruiva.

A cerimónia do pódio terá lugar no domingo, às 13h00, no Centro de Ciência Viva.

Aspeto de realçar é ainda a realização do debate que terá lugar no dia 30 de julho, às 19h15, no Auditório do Centro de Ciência Viva, onde se vai discutir “As Novas Energias na Competição Automóvel”.

Depois de Proença-a-Nova, o campeonato prossegue nos Açores com a “III Azores eRallye”, nos dias 3 e 4 de setembro, na ilha de São Miguel. Nos dias 22 e 23 de outubro o campeonato regressa ao continente, para o “EcoRally de Lisboa” e nos dias 18 e 19 de novembro serão encontrados os campeões nacionais de 2022, na última etapa do campeonato, a “E-Rali Sharish – Alentejo Central”.