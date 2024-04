Open Portugal Ralicross/Kartcross marca o regresso dos pilotos nacionais a Castelo Branco

O Parque de Desportos Motorizados de Castelo Branco será o palco do 57º Ralicross de Castelo Branco, prova do Open Portugal Ralicross/Kartcross, que se realiza no próximo fim de semana (13 e 14 de abril), sendo organizado pela Escuderia Castelo Branco. Este evento marca o regresso dos pilotos nacionais do ralicross e kartcross a Castelo Branco, no ano em que se comemora o 60º aniversário da Escuderia.

Após dois anos sem sediar o Campeonato de Portugal de Ralicross, o evento contará com as principais categorias do Campeonato de Portugal de Ralicross, e do Campeonato de Portugal de Kartcross, além da participação dos Pop Cross e Camião Cross, prometendo oferecer corridas emocionantes para os entusiastas do automobilismo.

Entre os pilotos proeminentes confirmados pela organização para competir neste evento, estão o jovem piloto albicastrense João Pinheiro, o vencedor do Troféu de Rookies de Kartcross em 2023, Gustavo Henriques, o vencedor do Troféu Junior de Kartcross em 2023, João Dinis, bem como Jorge Machado, campeão em 2023 na categoria Super 1600, e Rogério Sousa, vice-campeão em 2023 na mesma categoria. Também marcando a sua presença, estará Alexandre Borges, que irá fazer a sua estreia na novíssima divisão 2 de kartcross, e Tiago Ventura, jovem piloto local, que fará a sua estreia ao volante de um Citroen Saxo.

Além das corridas principais, o evento também contará com as provas de suporte, incluindo Pop Cross e Camião Cross.

A Escuderia Castelo Branco celebrou um acordo com um parceiro local, que irá permitir levar entradas gratuitas às crianças que pretendam assistir ao evento. Ao mesmo tempo, os bilhetes para o evento podem ser adquiridos online no site https://e.3cket.com/57-ralicross-de-castelo-branco ou no local, na bilheteira, por um preço de 5€ para o fim de semana completo. O estacionamento é grátis.

Horário do evento, AQUI.