Novas Energias: Guido Guerrini vence Azores Eco Rally

Paulo Miguel Rego, diretor da prova, começa por realçar que “poder aliar o desporto não poluente à paisagem natural dos Açores reveste-se sempre de um grande simbolismo”. O diretor do Azores Eco Rally 2024 salienta ainda que “a prova saldou-se por um balanço extremamente positivo, com os pilotos a enaltecerem a organização. Foi bastante importante em termos de visibilidade que a prova pudesse integrar o Bridgestone FIA ecoRally Cup e agora é esperar pela análise que a FIA irá fazer dos diversos relatórios e acreditar que em 2025 seja possível realizar a prova também a contar para o campeonato internacional.”

O Azores Eco Rallye foi a segunda etapa do Campeonato Portugal de Novas Energias – PRIO, inserida no Bridgestone FIA ecoRally Cup, o “campeonato do Mundo” da Modalidade, foi ganho pela dupla italo-polaca Guido Guerrini/Artur Prusak, ao volante de um Kia E-Niro.

