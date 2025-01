Morreu Fernando Santos

O desporto automóvel português perdeu hoje mais uma figura icónica. Fernando Santos, irmão do saudoso Joaquim Santos, piloto talentoso e pioneiro na construção de carros de competição para todo-o-terreno, faleceu durante a madrugada após uma longa batalha contra um cancro.

Natural de Penafiel, Fernando Santos destacou-se como um dos nomes mais marcantes do automobilismo nacional, ao lado do seu irmão Joaquim Santos, falecido há menos de um ano. Juntos, criaram uma verdadeira dinastia no desporto automóvel português, construindo uma história de sucesso e dedicação.

Como piloto, Fernando iniciou a sua carreira brilhando no Autocross, onde conquistou o título de campeão nacional. Posteriormente, dedicou-se ao Todo-o-Terreno, vencendo uma das edições do Troféu Terrano II.

Nas últimas décadas, direcionou a sua paixão para o desenvolvimento de carros de competição, fundando a marca Depieres, que mais tarde evoluiu para Extreme Raid. Com a sua visão e talento, criou veículos das categorias T1 e Challenger que competem em provas internacionais, levando o seu legado muito além das fronteiras de Portugal.

Fernando Santos deixa um marco indelével no mundo do motorsport luso e na memória de todos os que partilharam da sua paixão. À família e amigos, enviamos as nossas mais profundas condolências.

FOTO VMotores