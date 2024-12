Michèle Mouton recebeu Prémio Carreira

Um dos momentos mais marcantes da noite, da Gala de entrega de Prémio da FIA teve lugar quando foi anunciado o Prémio de Carreira a Michèle Mouton, lenda dos ralis, pioneira das atividades da FIA Women in Motorsport e dedicada defensora da segurança nos ralis, que foi aplaudida de pé pelo público e recebeu o seu prémio das mãos do Presidente da FIA, Ben Sulayem: “Obrigado. Não estava à espera desta honra, muito obrigado. É um grande prazer”, disse Mouton ao receber o prémio, sob uma enormíssima ovação com toda a sala de pé.

Michele Mouton, foi Delegada de Segurança da FIA e uma personagem que não precisa de qualquer tipo de apresentação, ‘reformou-se do seu cargo na federação internacional, no final desta temporada de 2024. Numa entrevista recente: “espero continuar a fazer outra coisa, mas no meu trabalho no Mundial de Ralis decidi parar. Este é o meu 50º ano, comecei em 1973 e tenho quase 73 anos”.